陳昭姿＂代孕條款＂辭職書瘋傳 吳靜怡批：假進步真父權

民眾黨兩年條款將至，但立委陳昭姿現在流出一張辭職書，上頭有柯文哲親筆寫的「必需完成代理孕母法案」並簽名。不但政治評論員吳靜怡罵柯文哲把子宮當政治武器。藍營名嘴黃智賢也狠嗆他"利用、操作政治粉墨登場"。民進黨立委林淑芬轟代孕草案潦草，酸陳昭姿為「陳九條」的影片更在網路發燒！





證實沒簽兩年條款後，疑似民眾黨立委陳昭姿辭職書，在網路瘋傳，內容由柯文哲親簽備註"需先完成代理孕母法案"，黨內制度雙標。

政治評論員吳靜怡，也在臉書開嗆「把子宮當政治武器，假進步、真父權，女性的子宮不是試辦場域，代理孕母也不是用來證明政治影響力能跨越藍綠的舞台。」

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化 她自曝沒簽黨內的兩年條款而是＂代孕條款＂（圖／民視新聞）

媒體人黃智賢：「請問有錢有勢，高富美的女性，她的子宮會來做代理孕母嗎？，當然不會，柯文哲這種操作，利用代理孕母這個醫學問題，來操作他的政治粉墨登場，呸。」

不僅如此，陳昭姿昔日發言，也掀起熱議。

立委（民眾）陳昭姿（2019）：「我是醫學院畢業的啊，立委（民眾）陳昭姿（2019），子宮本來就是工具啊，立委（民眾）陳昭姿（2019），子宮除了孕育小孩，立委（民眾）陳昭姿（2019），沒有其他功能。」





政治評論員吳靜怡發文怒批柯文哲把女性子宮當政治武器是假進步、真父權（圖／民視新聞）

把子宮定義為工具，這番言論，大批網友無法接受，開轟「根本國有器官概念」、「別把他人身體當成你私慾下的生產設備」、「誰說子宮只能用來生小孩？」

立委（民）林淑芬vs.立委（民眾）陳昭姿（01.08）：「（要怎麼做才能夠讓妳安心），（那就拜託淑芬委員提出專法），（讓我們來討論），我不支持我為什麼要提專法？，妳不能用陳九條，或叫陳十五條，隨隨便便潦潦草草就硬要過，正經一點嚴肅一點，你們民眾黨的版本，國民黨的版本，只要是子宮有一點問題，身體免疫有問題，或其他選項，你們全部都開放欸，天啊這是什麼東西啊。」

民進黨立委林淑芬在審查人工生殖法修正草案時 當場怒槓民眾黨立委陳昭姿（圖／國會頻道）

不只在立法院內，代孕修法在網路同樣掀起論戰，陳昭姿跟民眾黨更是面臨全民檢驗！





