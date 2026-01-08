陳昭姿：我跟柯文哲簽的不是「兩年條款」 是「代孕條款」

民眾黨團幹事長陳昭姿。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨設置「兩年條款」預計2月1日期限將至，卻傳出不分區立委陳昭姿遲未簽署離職書，引發同黨立委不滿。陳昭姿今（8日）表示，她跟前黨主席柯文哲訂的不是「兩年條款」，而是代孕法案完成。至於同黨立委林國成在節目上指稱，像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，不懂什麼邏輯？陳昭姿直言，誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？不懂對方談話的意思，也沒跟他請教過。

陳昭姿下午接受《民視》訪問，被問到怎麼看林國成形容，像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」？陳昭姿說，他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？

陳昭姿指出，基本上，他不了解林國成的談話意思，沒跟對方當面請教過。

陳昭姿表示，大家都很關心「兩年條款」，「但我跟柯P訂的不是『兩年條款』，我們訂的就是要代孕法案完成」，相信近日柯也許會讓大家有所了解，如果還有一些疑慮或想法，但現在畢竟還有兩三週，所以才期待趕快努力，盡量跟其他委員是一致的，但她的確跟柯的約定，不是用兩年來做計算基礎，而是完成法案。

