陳昭姿「未辭立委」釀民眾黨內訌 代理孕母法案爭議在哪？

立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案，立委陳昭姿（中）手舉標語呼籲民進黨不要阻擋法案。（資料照／姚志平攝）

民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，且對「兩年條款」態度鬆動，並點頭讓陳昭姿留任至法案通過。（民眾黨團提供）

民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，且對「2年條款」態度鬆動，陳昭姿也因此可獲留任至法案通過、不受白委二年條款限制，但卻引爆民眾黨內訌。而近日綠白與民團，也各對陳昭姿版的人工生殖法表達異議，引發陳昭姿再反擊。究竟此案內容為何？爭議重點在哪？ 在政治口水之外，可先有基本了解。

許多婦女因無法生育造成遺憾，因此早有討論代孕合法化一事，但因涉及倫理等多層面，也爭議多年。衛福部於民國113年12月決議先針對單身女性、女同性伴侶提出《人工生殖法》修正草案，代孕部分脫鉤處理。

廣告 廣告

立法院衛環委員會8日審查攸關代理孕母制度的《人工生殖法》修正草案，朝野立委和行政院共提出20案，其中5案納入代孕生殖相關條文。但當天未獲共識，將擇期繼續審查。

而陳昭姿推動的代理孕母相關內容，在《人工生殖法》修正草案中，綠委提出多項論點，都圍繞在「代孕」。以下為《中時新聞網》整理主要核心爭議面向：

●立法形式之爭：併入母法或另立專法

綠委觀點：目前對於代理孕母是否應納入《人工生殖法》修正草案，朝野意見分歧。日前多位綠委提出程序發言，認為代孕爭議過大，應另立專法。

陳昭姿主張：把代理孕母制度納入《人工生殖法》，試圖為子宮病變、無法自行生育、卻同樣渴望成家的女性推動代孕制度的法制化。

●適用範圍爭議、權益保障

綠委觀點：民進黨立委林淑芬指出，目前社會共識的是未婚女性使用人工生殖，但代理孕母茲事體大，希望將法規名稱改為「人工協助生殖法」，因為不是人工生殖創造生命，人才是生育的主體。她並指稱，民眾黨團（陳昭姿）修正草案中，僅是假借無子宮女性的名義，實質上卻是無限開放，包括免疫疾病或「其他事實難以孕育子女」都可以使用代孕。郭昱晴指出，在野黨版本將代孕直接放入法條，還留下大量空白授權，讓人無法接受。若法制不健全，可能導致代孕制度崩壞

陳昭姿主張：美國47州有完整的代孕制度，孕母和兒童都能受到完整的保障，中國大陸沒有代孕制度導致地下化，才有所謂的「嬰兒工廠」，難道民進黨希望台灣變成這樣嗎？

●社會有無共識

民團立場：多個質疑代理孕母可行性的民間團體與8名女綠委在7日開記者會，質疑恐立院恐利益交換，揚言若把代理孕母制度一併包裹至協商，將走上街頭。

陳昭姿主張：呼籲民進黨，當在野試圖為子宮病變、無法自行生育，卻同樣渴望成家的女性推動代孕法制化時，民進黨不該一再阻擋、拖延，「這樣的選擇真的公平嗎？真的合理嗎？」

【看原文連結】