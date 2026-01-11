陳昭姿、柯文哲強推代理孕母 醫師揭「血統論」：中國最常用的統戰敘事

記者李鴻典／台北報導

民眾黨不分區2年條款連日引發討論，前民眾黨主席柯文哲近日解釋，邀民眾黨立委陳昭姿擔任不分區立委時，曾答應她在任期完成代理孕母法案。他呼籲朝野讓沒爭議的部分先通過，讓陳昭姿可以卸任交接。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱醫師批評，柯文哲、民眾黨現在強力推行的代理孕母政策，本質上就是血統論。她強調，愛一個孩子根本不需要他有你的DNA，需要的是你為他付出、陪伴他成長。

民眾黨中央委員許瑞宏PO出陳昭姿的辭職書，上面有柯文哲親筆寫的「需完成代孕法案」但書。（圖／翻攝自許瑞宏臉書）

吳欣岱指出，中國最常用的統戰敘事，就是「同文同種、血濃於水」。它把政治問題偷換成血緣問題，好像只要DNA相近，就應該服從同一個政權。

但台灣人嚮往的從來不是同樣的DNA。我們嚮往的是同樣的民主價值——自由、平等、尊重。

吳欣岱也說，血統論最可怕的地方在於：它很容易把人當成延伸物、當成工具，而不是有自由意志的個體。而柯文哲、民眾黨現在強力推行的代理孕母政策，本質上就是這種血統論。

吳欣岱說，它是由「一定要自己的血緣」這種威權觀念發動，最後把女性身體當成工具，把生育當成可以被買賣、被指派的服務。更諷刺的是——從醫學角度來看，親子感情也不是靠血統建立的。

柯文哲陪同陳昭姿拜會朝野黨團，力推《人工生殖法》修法。（資料圖／民眾黨團提供）

研究指出，親子之間的依附與愛，關鍵在於相處的時間與互動的品質。當你照顧孩子、陪孩子長大，你的大腦會分泌像催產素這類荷爾蒙，逐漸建立連結。吳欣岱強調，所以愛一個孩子根本不需要同樣的DNA，需要的是陪伴、理解、和責任。

吳欣岱也說，不斷地強調自己的「畢生心願」是代理孕母，只顯得自己對血緣的執著異常頑固，其他女人的身體只是你達成願望的工具。更糟糕的是，如果你們不斷宣傳「沒有生育能力的女性是殘缺、需要幫助」的這個敘事，其實也是變相地物化女性。假借替他們發聲之名，讓許多生理上不能生育的人被公開污名化、貼標籤。你認為你是在幫他們，其實你是在害他們。

