陳昭姿「特例」自家立委發難！黃暐瀚憂她請辭代誌大條：台灣恐喪失一資格

朝野對立氛圍持續加劇，民眾黨立委陳昭姿致力推動《人工生殖法》代理孕母法案，前黨主席柯文哲日前更為此率領黨內立委，到立法院請託藍綠黨團，並和民進黨團總召柯建銘「握手和解」；如今傳出該法案，民眾黨的「兩年條款」出現鬆動，陳昭姿可能成為「例外」引發黨內雜音。對此，媒體人黃暐瀚今（9）日在臉書指出，外界關注陳昭姿的去留，但他更關注的是，陳昭姿若離開立法院，台灣可能將失去一項「資格」。

​代孕合法化因涉及倫理問題，在台灣可謂爭議多年，2024年底衛福部決議先針對單身女性、女同性伴侶提出《人工生殖法》修正草案，代孕部分脫鉤處理。2025年1月8日，立法院衛環委員會審查攸關代理孕母制度的《人工生殖法》修正草案，朝野立委和行政院共提出20案，其中5案納入代孕生殖相關條文，但當天並未獲共識，將擇期續審。另一方面，民眾黨設有「兩年條款」，如今期限將在下月屆滿，但傳出7名立委中僅陳昭姿未繳回「辭職書」，要另外和柯文哲「處理」。

陳昭姿為推法案留任引質疑 黃國昌：沒有破壞制度的問題

黃國昌6日時強調，並沒有所謂破壞黨制度的問題，黨代表大會決議的內容就是「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」，如今陳昭姿的特例，傳出引發黨內立委不滿，立委麥玉珍曾質疑，留下來後的法案就一定會通過嗎？立委林國成也說，不解「考試不及格的人就要留任」的邏輯。黃暐瀚則表示，陳昭姿全力爭取的代理孕母法案尚未通過，使其2月份請辭立委出現變數，黨內傳出雜音，質疑為什麼陳昭姿可以不走？但他關注的則是，一旦陳昭姿離開立院，台灣好不容易才加入的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」，恐將失去會員國資格。

黃暐瀚進一步說，因IPAC需要民主國家議會的執政黨與主要在野黨一比一同時加入，才能取得會員資格。由於主要在野黨國民黨沒有立委願意加入，在IPAC經過討論後，認定擁有8席的民眾黨，在國會掌握關鍵席次，符合「主要在野黨」的資格，於是2024年由陳昭姿與民進黨立委范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入IPAC。這也代表，當陳昭姿卸下立委身份的那天，台灣將跟著失去IPAC的會員資格，「這事令人有點擔心。」

