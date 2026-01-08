陳昭姿：自己跟柯文哲訂的是代孕條款而非兩年條款

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委「兩年條款」爭議，因陳昭姿仍未送出辭職書而備受注目，即將卸任立委的林國成，昨（7）日晚間在政論節目中說，就像「考試及格的人要卸任、考試不及格的人要留任」，不懂是什麼邏輯？陳昭姿今天下午受訪時被問及此事，陳昭姿說，自己與創黨主席柯文哲訂的不是兩年條款，而是「代孕條款」。

陳昭姿。（圖／資料照）

陳昭姿今天被問到林國成的說法時，首先說，「他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎」？基本上他也不了解林國成談話意思，她沒跟林國成請教過。

廣告 廣告

陳昭姿說，大家都很關心兩年條款，但其實她跟柯文哲訂的不是兩年條款，是代孕法案完成，「簡單說我訂的是代孕條款不是兩年條款」，近日柯文哲也許會讓大家了解。陳昭姿說，但現在畢竟還有兩三周，所以才期待趕快努力，盡量跟其他委員一致，「但我的確跟柯P的約定不是用兩年做計算基礎，而是完成法案」。



更多FTNN新聞網報導

嘉義高鐵站旁購物中心動土 張啓楷再拋政見：蓋輕軌連至市區盼人潮進城

總預算卡關創憲政紀錄卓揆盼快審議 張啓楷喊話比照去年做法馬上就能審

不滿陳昭姿未辭？林國成：考試及格卸任不及格留任是什麼邏輯

