陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》上周在台上映，監製蔡意欽24日率領演員安俊朋、陳昱廷與顏瑀晴回到重要拍攝地基隆舉辦基隆首映場，談到在基隆拍攝的點滴，陳昱廷回憶當時在正濱漁港拍攝，大家看到大船入港都興奮合影，更驚訝基隆古蹟維護的完善。

不過海風強勁，陳昱廷苦笑表示：「當時體感溫度大概只有0度！」由於片中角色服裝設計得非常貼身，連想藏個暖暖包在衣服裡都沒辦法，幸好大家會聚在室內一起玩遊戲取暖，才在歡笑中克服寒冬。

安俊朋則在現場分享一段逗趣的「驚魂記」，他透露某次拍完鬼屋戲後，因急著趕回台北避開塞車，臉上只卸了一半的驚悚鬼妝就上路，沒想到中途去餐廳詢問時，現場所有人都用「極度驚恐」的眼神盯著他，直到他反應過來才發現自己頂著半張鬼臉，讓他哭笑不得。

拍片期間，陳昱廷坦言真的遇到一些難以解釋的狀況，她回憶和片中「青春五人幫」初孟軒、李雪、安俊朋下戲之後一起到顏廷儒家玩，體質較敏感的李雪隔天突然大病一場，結果去走個廟就沒事了，讓大家直呼：「民間習俗真的不得不信！」