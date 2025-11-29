陳昶均閃婚生女 只花1年1個月

台語歌手陳昶均與愛妻陸依秀（衣袖）迎來愛女。

記者戴淑芳∕台北報導

台語歌手陳昶均與愛妻陸依秀（衣袖）24日清晨順利迎來愛女「陳懿晴」，兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花1年1個月，堪稱演藝圈最猛「彎道超車」，計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。

陳昶均與衣袖緣起於去年10月，衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到，陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，隔月（11月）便聘請她當助理，朝夕相處下感情迅速升溫。

戀情初期衣袖爸爸有意見，他立刻在12月買下Tiffany一克拉鑽戒求婚，沒想到公證結婚後，又換成自己爸媽不開心，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，並在懿晴誕生後獲得長輩滿滿祝福。

如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」