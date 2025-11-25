陳昶均閃婚生女！娶學生為妻 交往3個月就送鑽戒求婚

徐亨愛徒、「杏壇歌手」陳昶均24日在台安醫院喜迎愛女誕生，寶寶體重約2500多公克，母女平安。他開心表示：「現在一家三口真的幸福洋溢！」陳昶均與妻子陸依秀（衣袖）從相識、相戀、閃婚再到生女，僅花了1年1個月，堪稱演藝圈速度最快的幸福進程。

陳昶均與妻子陸依秀從相識、相戀、閃婚再到生女，僅花了1年1個月。（圖／翻攝陳昶均 杏壇歌手臉書）

陸依秀因患有再生不良性貧血，原定於11月26日進行剖腹產，但24日突然出現產兆，陳昶均將她送進產房後去停車，沒想到返回時已聽到寶寶哭聲，「真的當下就哭了。」這一刻的喜悅讓他難以言喻。

陳昶均24日在台安醫院喜迎愛女誕生。（圖／翻攝陸依秀臉書）

兩人的緣分始於歌唱班，陸依秀原本陪同父母報名陳昶均的課程，卻因父親臨時缺席而代為上課，陳昶均對她的第一印象是做事幹練，隨後聘請她為助理，負責文書與拍攝工作，朝夕相處，感情升溫，展開了一段甜蜜戀情。

陳昶均與陸依秀升格當爸媽。（圖／翻攝陸依秀 臉書）

陳昶均回憶，陸依秀的父親一開始並不諒解這段關係，為了給對方家庭一個交代，他在交往僅3個月時，便於12月購入一克拉的Tiffany鑽戒求婚，隨後完成公證結婚。但這一決定卻讓自家父母感到不滿，因為他未事先告知，導致父親整整一年未與他交談。

