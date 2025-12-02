陳時中南下開講！揭「健康台灣」最新政策關鍵 全場醫護擠爆義大
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】因應賴清德總統推動的「健康台灣」國政願景，行政院南部聯合服務中心今（2）日在義守大學醫學院舉辦「2025南方領袖教育學院」講座，邀請行政院政務委員陳時中解析政府健康政策方向，活動吸引眾多醫護人員及醫學生到場聆聽，現場座無虛席。
▲許乃文執行長肯定陳政委在COVID-19疫情期間與非洲豬瘟爆發期間，守護國人健康。
南服中心執行長許乃文表示，中心多年來透過系列講座協助地方產官學掌握施政脈動，今年更與五所大專院校合作，深化政策交流。他指出，陳政委在COVID-19與非洲豬瘟期間展現卓越協調能力，帶領醫療體系成功守住疫情，讓國際看見台灣。
▲杜元坤院長表示，透過本次課程，能讓大家更清楚理解政府的健康政策，並感受到政府守護國人健康的用心。
義大醫院院長杜元坤也提到，總統在推動健康政策時，長期依賴陳政委的專業協助，本次課程讓醫界與青年能更清楚理解政府推動方向。
▲陳政委希望未來能有八成的三高患者納入共照網照護，並透過科技化追蹤工具協助管理健康。
陳時中指出，癌症已連續42年居國人十大死因之首，政府今年大幅提高癌症篩檢經費，盼透過擴大篩檢提升早期發現率，減少後期醫療負擔。他也提到，台灣即將於2025年邁入超高齡社會，「長照3.0」將以整合型服務為核心，尤其是出院準備制度，平均銜接時間已從2017年的51天縮短至4天，未來希望能達到「負1天」，讓民眾出院即獲照護。
在慢性病管理方面，他直言，國人對三高的病識感仍不足，目前控制率僅約五成。政府推動「8年888計畫」，包括提高三高患者納入健康計畫比例、強化生活與運動諮詢及提升控制達標率，並將導入科技化工具協助追蹤。
本次講座交流熱絡，南服中心表示，未來將持續推動政策巡迴課程，協助南台灣青年與醫護界深入理解國家健康藍圖。（圖╱行政院南部聯合服務中心提供）
