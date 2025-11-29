陳時中提告「指使狗仔跟拍」 黃國昌：可笑

民眾黨主席黃國昌，結束訪日歸國，第一件事，先宣布成立民眾防災守護隊。擔任民眾黨主席後的首次出訪，黃國昌很滿意。

民眾黨主席 黃國昌 說:「這次的日本行可以說是行程滿滿、收穫滿滿，廣泛地針對日本聯合政府的理念交換意見之外，還針對日本幾個跟年輕人連結特別深的新興政黨，都有第一線近距離的觀察。」

但也被外界數落，訪日「見不到大咖」和「親台派」，黃國昌不這麼認為。民眾黨主席 黃國昌 說:「讓我印象最深刻的是，3點鐘就要黨首辯論，結果2點中參政黨的黨主席親自來接待我們。」

而在民眾黨出訪之際，經濟部27號核定，台電核電廠現況評估報告，預估核二、核三再運轉計畫，明年三月核三重啟案就會送到核安會。行政院長 卓榮泰 說:「(院長，重啟核三是否代表跟非核家園說再見) 沒有沒有，一定要安全無虞。」民眾黨主席 黃國昌 說:「本來就是早知如此何必當初啊，不要只是嘴巴說說，因為真的要重啟該做的工作很多。」

尷尬的是，一歸國，黃國昌似乎又要多一條官司，行政院政委陳時中，指控遭狗仔跟拍，正式提告。行政院政委 陳時中 說:「政治廚房是很熱的，那怕熱就不要進來，但是裡面還是要有一定的規則，那個底線守住守住政治道德，也是政治人物的基本風範。」

民眾黨主席 黃國昌 說:「歡迎他來告，太可笑了，王義川在那邊惡搞，不起訴處份都確定了，請問陳時中你是要告什麼。」王義川沒告成功，這回換陳時中向司法討公道，黃國昌沒在怕。

