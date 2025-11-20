陳時中模式？沈伯洋選北市 吳子嘉一句酸爆

▲民進黨立委沈伯洋日前被點名出戰台北市長，引發外界熱議。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋近日遭中國公安立案偵查，引爆社會高度關注。國民黨台北市議員楊植斗更以政委陳時中的例子類比，認為沈參選2026台北市長的可能性正逐步升高。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉對相關說法大潑冷水，直言「聽完都笑死」；至於外界熱議外交部長林佳龍可能轉戰桃園市長，他也酸這是在喬太守亂點鴛鴦譜，批評民進黨「無將可用」。

楊植斗17日於臉書指出，Covid-19疫情爆發前，沒有人認識陳時中，後來陳每天開記者會，再加上民進黨賣力吹捧，才獲得大眾關注，取得競選台北市長大位的門票；如今沈伯洋被對岸發佈追捕令，賴清德多次要求韓國瑜院長表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色，恐是想複製當年的「陳時中模式」。

吳子嘉19日在《董事長開講》節目中直言，沈伯洋因為這樁案子「瞬間從黑熊變英雄」，讓他忍不住開嗆：「我聽完都笑死了，沈伯洋那個樣子能出來選台北市長嗎？」談到外界熱議的陳時中模式，他毫不留情地表示，「陳時中都選輸了，還模式個鬼？民進黨現在就是亂鬧一通」。

吳子嘉進一步批評，這證明了民進黨現在就是無將可用，針對傳言林佳龍將投入桃園市長選舉，他更酸這根本是「喬太守亂點鴛鴦譜」。吳子嘉還回憶，陳時中當年競選北市長時，第一支廣告就是和網紅四叉貓合作拍廁所影片，直言「陳時中就是土包子」；如今民進黨若再推出「美國間諜」沈伯洋，吳子嘉大嘆民進黨「一天不如一天，王小二過年，一年不如一年，太不爭氣」。

