陳時中為跟拍案提告黃國昌回「都不起訴了要告啥？」沈榮欽指「正因不起訴才發現養狗仔醜聞」：只有無知小草會上當

民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔集團跟拍案，大選期間被跟拍的政委陳時中證實已經委託律師提告，黃國昌卻回說「不起訴都確定了，陳時中要告什麼？」前加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（29）日直言，正是因為不起訴書讓王義川發現背後的不尋常之處，才牽扯出黃國昌養狗仔做政治偵防的醜聞，黃國昌一說是完全的張冠李戴，「大概只有對世事缺乏理解的無知小草會上當。」

「我簡單說明一下黃國昌是如何騙小草的」，沈榮欽昨日在臉書發表示，根據報導，黃國昌聽到陳時中要告他時，回覆「歡迎他來告！太可笑了！真的是太可笑了！民進黨立委王義川在那邊惡搞，不起訴處分都確定了，請問陳時中你是要告什麼啊？配合民進黨惡意操作，自己真的不知道該說什麼。」

沈榮欽指出，這段話的重點在天外飛來一筆的「民進黨立委王義川在那邊惡搞，不起訴處分都確定了。」只有小草知道黃國昌在說什麼，而這正是他們的通關密語。

沈榮欽再說，黃國昌的狗仔事件是怎麼被揭發的呢？起因在於王義川被路人拍照爆料紅燈右轉等，王義川覺得不對，為什麼相隔幾小時，一路都有熱心路人跟拍爆料？這路人未免也太熱心了。他懷疑被跟監，於是提出告訴。後來檢察官查出拍照的果然不是路人，而是謝幸恩等記者，他們又都是由凱思國際支付薪水，因為凱思有新聞業務，所以檢察官基於保障新聞自由，給予不起訴處分。

「但正是因為這份不起訴書讓王義川發現背後的不尋常之處，因此牽扯出黃國昌養狗仔做政治偵防的醜聞」，沈榮欽說，看到重點了嗎？正是因為王義川收到檢察官的不起訴處分，之中透漏出許多調查的細節，所以王義川才從中發現黃國昌涉案的線索。

沈榮欽直言，結果黃國昌在直播中顛倒黑白，說本案檢察官已經不起訴了，王義川的指控都是子虛烏有，「這是完全的張冠李戴，大概只有對世事缺乏理解的無知小草會上當。」

沈榮欽表示，現在陳時中因為遭到夠仔跟拍造謠抹黃，其中狗仔各種不入流的操作他就不說了，總之黃國昌就是緊咬著他最早的謊言，堅稱檢察官已經對狗仔偷拍案不起訴處份，所以任何受害者對他的控告都是錯的，「我知道黃國昌的邏輯很蠢，但的確有無知小草會上當，所以還是在捷運上說明一下。」

