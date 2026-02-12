陳時中盼超商推無糖日 營養師攜手全家飲品優惠
中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣人手一杯含糖飲料很常見，為了促進民眾健康意識，營養師全聯會攜手全家便利商店釋出無糖飲料優惠，行政院政務委員陳時中盼超商推「一日無糖日」，讓當天購買的商品不含糖。
根據衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」，發現高達93.9%國中生、88.9%高中生及83.6%成人（19至44歲）每週至少喝1次含糖飲料；8成以上每週有喝含糖飲料習慣者，平均每週飲用次數將近7次，也就是，幾乎天天來1杯含糖飲品。
營養師公會全國聯合會首次與全家便利商店合作，今天簽署無糖選推廣合作備忘錄，營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，全家開放「全家食在購安心」搜尋平台，讓民眾輕鬆獲取無糖飲料產品資訊，即起至3月31日止，全台超過4400家店鋪購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。
陳時中出席合作備忘錄簽署記者會致詞笑稱，全家便利商店參與推動減糖是應該的，因為「全家就是你家」，在家裡應該吃得安心。無糖是大家都知道該做的事，但糖無所不在，令人感到愉快，很難真正減少攝取，肯定營養師全聯會帶頭推動減糖行動，這也是營養師重要責任。
陳時中說，這次從減糖出發，是邁出重要的一步。期盼未來超商能推出「一日無糖日」，讓當天在超商購買的商品都不含糖，重點不是完全不吃糖，而是降低攝取量，希望固定幾天實施無糖日。因為所有的健康都從「入口」開始，期盼大家共同努力，邁向更健康的台灣。
台灣健康聯盟理事長吳玉琴也提供了台灣減糖行動建議，她說，民眾走進賣場或超商時，若能輕鬆找到「無糖選專區」，這不僅是一項政策措施，更是一場全民健康教育，應該讓民眾在日常生活中更容易做出健康選擇。
吳玉琴表示，台灣健康聯盟曾進行調查，結果顯示，雖然有92%的民眾知道攝取過量糖分有害健康，但仍有高達57%的民眾每週有3天以上會選擇含糖飲料，顯示減糖行動確實是「知易行難」。
這份調查詢問，若對含糖飲料加價、對無糖飲料減價，是否影響購買行為。結果顯示，含糖飲加價會讓民眾減少購買，無糖飲減價則會提高購買意願。吳玉琴說，未來將持續朝此方向努力，從消費端培養選擇無糖飲料習慣。
吳玉琴指出，糖、酒、菸都是世界衛生組織（WHO）建議，透過價格調整降低攝取的健康風險物質，期盼台灣能更積極透過價格機制或稅收政策，提高「痛感」，以減少民眾攝取過多糖分。（編輯：管中維）1150212
其他人也在看
想戴牙套矯正牙齒先看這篇！ 網友最關心的6大牙齒矯正QA一次看
牙齒矯正是現代人改善齒列、重塑自信笑容的常見選擇，不僅能有效解決咬合功能問題，更因齒列整齊而大幅降低口腔清潔的難度，預防牙周疾病。隨著隱形牙套與數位齒顎矯正技術的多元化，大眾對療程細節與術後照護的關注度也日益提升。為了幫助您在開啟美齒計畫前建立正確觀念，本文彙整了網友熱議的牙齒矯正QA，從風險評估、時程規劃到日常清潔維護，帶您一站式掌握所有必備知識。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「牙齒矯正QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大牙齒矯正QA有哪些。
營養師攜手超商推無糖飲優惠 (圖)
全家便利商店與營養師公會全國聯合會攜手推廣無糖飲品，開放「全家食在購安心」搜尋平台，即起至3月31日止，全台超過4400家店鋪購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。
古羅馬人曾用糞便做藥物？ 科學家首度發現證明文物
科學家近期在土耳其出土的一個古羅馬玻璃瓶中，發現含有人類糞便、高濃度百里香和橄欖油等成分的碎片，經研判認為是古代醫師使用的藥用配方，可追溯至西元2世紀。研究人員表示，雖然先前已有古代文獻描述類似藥方，但這是首次發現實際文物，可證明古羅馬人曾將糞便作為藥物使用。
春天養肝正當時！立春時節屬木養肝與陽氣升發 茶飲助肝更健康
2026年立春在2月3日到來，標誌著冬季結束、春天開始。嘉義大林慈濟醫院中醫部李欣樺醫師指出，立春過後適量飲用菊花茶、枸杞茶、黃精茶等養生茶飲，能幫助清肝明目、養肝護肝，對緩解身體疲勞和精神壓力也有幫助。根據中醫理論，春屬木，與肝相應，春季正是養肝護肝的黃金時機，透過適當的茶飲調理，能為一整年的健康打下良好基礎。
女性更年期不是衰退，而是「反向青春期」！專家曝：用對調理方法，身體會更有力量
過去談到更年期，常見說法多半偏向負面，例如新陳代謝變慢、容易發胖、失眠、情緒起伏、骨質疏鬆、記憶力下降等。不過，史丹佛大學女性健康專家Stacy Sims博士提出不同看法。她認為，這些變化未必全是更年期本身造成，而是許多女性仍沿用二、三十歲時的生活與運動方式，來面對已經改變的荷爾蒙系統。當身體機制不同，卻沒有調整策略，才會讓人感到失控。
花半世紀顧癱兒！八旬婦獲特赦 需仰賴外傭照顧
花半世紀顧癱兒！八旬婦獲特赦 需仰賴外傭照顧
65歲男忘說吃抗血栓藥險開刀出血 藥師多問一句救一命
65歲的陳先生準備接受人工膝關節置換手術，術前評估時忘了提到3個月前做過心導管支架手術，仍持續服用抗血小板藥物。藥師進行用藥整合訪視時發現這個關鍵訊息，立刻和醫療團隊聯繫，決定暫緩手術，避免嚴重出血危險。
英研究指地震無週期 無法精準預測
英國南極勘測團隊最新的研究報告顯示，地震不僅沒有週期可言，也不可預測，甚至有時候會成群出現。而這項研究打破大眾普遍認為地震可預報的迷思。儘管如此，科學家還是利用地震波速度的研究，要將災害降到最低，像是台灣氣象署的地震預警系統，就為民眾爭取到數秒到數十秒的反應時間。
鴻海運動會大巨蛋登場！郭台銘大手筆加碼3億獎金 10幸運兒中千萬
科技大廠鴻海今（12）日在台北大巨蛋舉行運動嘉年華，除了安排各種趣味競賽、邀請藝人與歌手表演外，還邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳錄製影片致詞。眾人最期待的抽獎環節，鴻海創辦人郭台銘更加碼3億元，
國軍編現比很危險？謝寒冰嘆戰場真相：剩8％戰力可損失
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，在野黨要求執行三讀通過的幫國軍加薪的修法，但賴政府拒絕，只強調軍購部分。媒體人謝寒冰質疑，三軍是糧草先行，給福利都不願意，去哪找兵？戰場上減員3成就須整補，編現比78％弱的現況，是很危險的事。
禁50年絕招解封！美名將冬奧後空翻引爆全場
禁50年絕招解封！美名將冬奧後空翻引爆全場
兒童健康負擔 陪伴孩子遠離代謝症候群
家人團聚吃飯，不只可以促進家人的感情，你知道嗎，其實對小朋友的成長也有益處。現代人飲食複雜，孩童的肥胖問題也日益明顯，據官方統計，已經有3分之1的兒童有肥胖問題，早發性的代謝症候群和糖尿病其實已不...
與離岸風場爭訟6年無罪定讞 李平順：為求事實
（中央社記者張雄風台北12日電）2020年6月雲林漁民因漁網遭離岸風場工作廠絞毀，要求賠償反遭控詐欺。雲林縣漁船協會理事長李平順回憶這段時光，為的只是想求一個「到底事實是怎樣」。
台中逐步汰換國中小課桌椅 盧秀燕試坐體驗 (圖)
台中市逐年汰換國中小木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，預計115年9月完成汰換。市長盧秀燕（前左）12日前往東興國小，親自了解學生領用新課桌椅情形。
「回不來的戰友」印頭盔 烏克蘭選手遭冬奧禁賽
烏克蘭冬奧鋼架雪車（skeleton）赫拉斯凱維奇，他的頭盔不是印贊助商或個人標語，而是在戰火中不幸喪生的烏克蘭運動員，他認為有些事情比體育運動更重要，沒有任何獎牌的價值能與人的生命相提並論。但國際奧委會已以「禁止政治宣傳」為由，禁止他參加冬奧會比賽。 ©音樂來源：[Piano Sad Emotional Nostalgia Music] via Canva
頭份既成巷道地主放貨櫃封路 鍾東錦：優先強制排除
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗頭份市一處6米寬巷道近日遭地主放置貨櫃封路，導致住戶進出不便，也有妨礙救災公安疑慮；縣長鍾東錦今天指示警方優先強制排除，並請示檢方意見追究刑事責任。
營養師公會推廣無糖飲品 攜手超商響應國健署減糖指標
近年民眾健康意識崛起，選購食品時對於營養組成與熱量關注度持續提升，因此營養師公會全國聯合會攜手便利商店，積極響應國民健康署「國民飲食指標」，在營養師節前夕推廣無糖飲品，未來民眾只要透過全家便利商店「食
年糕油、發糕甜⋯想吃「糕」又怕胖怎麼辦？營養師教「4招」減少熱量
農曆新年將至，不少人開始採買年貨、零食與各式糕點，其中年糕、發糕更是春節餐桌上不可或缺的傳統應景食品。不過，這類糕點多半屬於高澱粉、高熱量食物，若一不小心攝取過量，容易增加身體負擔。對此，營養師提醒，民眾可透過調整料理方式與掌握飲食搭配原則，在享受節慶美食的同時，也能吃得更健康。
30連槓被終結！威力彩13.5億頭獎開出 獎落新北、新竹
台彩今（12）晚派彩結果出爐，本期威力彩頭獎開出2注，每注獎金6.7億，分別由新北市板橋區「福泰彩券行」、新竹市東區「金元寶彩券行」開出。大樂透方面本期頭獎槓龜。今彩539部分，頭獎開出4注，每注獎金
逃獄10次成功8次! "越獄大王"徐開喜出獄搖身變網紅
社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北採訪報導持續來看到「越獄大王」徐開喜，他14歲就加入幫派，在全台各地犯下超過50起的銀樓搶案，成為驚動社會的珠寶大盜，但他最讓外界熟知的是，曾經越獄十次、成功八次，也促使監獄體系大變革，而他當初從台北看守所逃脫的日子，還被訂為「所恥日」，出獄後，他搖身一變成了網紅，時常拍片大談牢獄生涯。