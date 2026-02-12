陳時中盼超商推無糖日 營養師攜手全家飲品優惠

中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣人手一杯含糖飲料很常見，為了促進民眾健康意識，營養師全聯會攜手全家便利商店釋出無糖飲料優惠，行政院政務委員陳時中盼超商推「一日無糖日」，讓當天購買的商品不含糖。

根據衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」，發現高達93.9%國中生、88.9%高中生及83.6%成人（19至44歲）每週至少喝1次含糖飲料；8成以上每週有喝含糖飲料習慣者，平均每週飲用次數將近7次，也就是，幾乎天天來1杯含糖飲品。

廣告 廣告

營養師公會全國聯合會首次與全家便利商店合作，今天簽署無糖選推廣合作備忘錄，營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟表示，全家開放「全家食在購安心」搜尋平台，讓民眾輕鬆獲取無糖飲料產品資訊，即起至3月31日止，全台超過4400家店鋪購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。

陳時中出席合作備忘錄簽署記者會致詞笑稱，全家便利商店參與推動減糖是應該的，因為「全家就是你家」，在家裡應該吃得安心。無糖是大家都知道該做的事，但糖無所不在，令人感到愉快，很難真正減少攝取，肯定營養師全聯會帶頭推動減糖行動，這也是營養師重要責任。

陳時中說，這次從減糖出發，是邁出重要的一步。期盼未來超商能推出「一日無糖日」，讓當天在超商購買的商品都不含糖，重點不是完全不吃糖，而是降低攝取量，希望固定幾天實施無糖日。因為所有的健康都從「入口」開始，期盼大家共同努力，邁向更健康的台灣。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴也提供了台灣減糖行動建議，她說，民眾走進賣場或超商時，若能輕鬆找到「無糖選專區」，這不僅是一項政策措施，更是一場全民健康教育，應該讓民眾在日常生活中更容易做出健康選擇。

吳玉琴表示，台灣健康聯盟曾進行調查，結果顯示，雖然有92%的民眾知道攝取過量糖分有害健康，但仍有高達57%的民眾每週有3天以上會選擇含糖飲料，顯示減糖行動確實是「知易行難」。

這份調查詢問，若對含糖飲料加價、對無糖飲料減價，是否影響購買行為。結果顯示，含糖飲加價會讓民眾減少購買，無糖飲減價則會提高購買意願。吳玉琴說，未來將持續朝此方向努力，從消費端培養選擇無糖飲料習慣。

吳玉琴指出，糖、酒、菸都是世界衛生組織（WHO）建議，透過價格調整降低攝取的健康風險物質，期盼台灣能更積極透過價格機制或稅收政策，提高「痛感」，以減少民眾攝取過多糖分。（編輯：管中維）1150212