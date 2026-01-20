陳時中翻版？他酸「造神SOP」：輪鄭麗君了

▲行政院副院長鄭麗君因在台美關稅談判表現亮眼，頻頻被點名參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰欲爭取連任的蔣萬安，備受外界高度關注。行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，又多次被熱門人選王世堅力薦，也讓支持鄭參選台北市長的聲浪四起。對此，國民黨前發言人鄧凱勛狠酸，英系造神SOP重啟？從「防疫英雄」到「談判女王」，民進黨劍指台北市長的套路如出一轍。

鄧凱勛表示，最近打開社群媒體，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧行政院副院長鄭麗君，說她對美談判多麼強硬、多麼「難纏」，彷彿把她塑造成了守護台灣利益的鋼鐵女俠。看著這些熟悉的溢美之詞，他不禁有種強烈的既視感，是不是在哪裡看過？

「這不就是當年陳時中的翻版！」鄧凱勛直言，回想當年，民進黨是怎麼操作陳時中的？把防疫指揮中心當成造神祭壇，每天下午2點準時開壇。當時的陳時中被捧成「防疫英雄」、「鋼鐵部長」，彷彿只要順時中，病毒就不敢來。這一連串的操作，目的只有一個，就是要讓他挾著高人氣參選台北市長。



不過，鄧凱勛也提到，當神壇的光環退去，看到疫苗採購合約封存30年、高端疫苗的種種疑雲、「3+11」的決策黑箱。最後也證明所謂的「防疫紅利」，不過是為了選舉鋪路的政治粉紅泡泡，吹得越高，就會摔得越重。

「現在，這套『造神 SOP』似乎又轉到了鄭麗君身上。」鄧凱勛指出，民進黨開始瘋狂吹捧鄭麗君在對美談判中的表現，形容她如何「難纏」、如何據理力爭。但如果冷靜檢視就會知道，在這些華麗的形容詞背後，台灣的護國神山台積電，正面臨什麼處境。



鄧凱勛調侃，所謂的「談判成功」，不就是讓台積電加速赴美設廠，眼睜睜看著攸關台灣國安的「矽盾」，被一層層剝離、送往海外，如果把護國產業、國家安全拱手讓人，也能被吹捧成談判功績，民進黨喜歡把喪事喜辦的程度，令人咋舌！

鄧凱勛續指，顯然這一切的吹捧，皆是選舉的起手式，醉翁之意不在酒。民進黨可能認為，只要透過媒體優勢與側翼網軍不斷的造神，就能獲得台北市民的選票。從陳時中到鄭麗君，邏輯完全一致，「先鋪路、再造神、後收割」， 難道在民進黨眼中，台北市長的選舉不需要市政願景，只需要靠盲目造神就能過關嗎？

最後，鄧凱勛也強調，依照這種操作邏輯，之後某天如果在台北市的某個山腳下或是某條溪邊，挖出一塊上古石碑，上面刻著「難纏者，得台北」可能都不會讓人覺得意外。如果把造神當成選舉的起手式，無異是把選民當傻瓜，最後的結果，恐怕只會像當年的陳時中一樣，被看破手腳，遭到民意的唾棄。

