陳時中辯邊境破口牽強？遭打臉「最大養豬縣查核率7％」

陳時中(左)稱「講邊境破口稍微牽強」，被痛批像當年新冠防疫只會甩鍋。右為養豬示意圖。（合成圖／趙雙傑攝、資料照）

非洲豬瘟引發朝野究責大戰，政委陳時中3日稱邊境管制是破口「稍微牽強」，引發批評。藍委羅智強4日揭露全國最大的廚餘養豬就在屏東，98場為全國最高，查核率7％全國最低。粉專痛批中央不管不抓不查綠營縣市，就像新冠疫情甩鍋萬華一樣。還有網友爆料屏東偷排豬屎問題嚴重。

陳時中牽強論引發爭議。精神科醫師沈政男3日曾發文質疑：如果有人刻意在該養豬場的廚餘裡放置病毒呢？中央的疫調能排除這樣的可能嗎？2021年5月新冠疫情在台北爆發，當時綠營也一直指責雙北防疫不利，然後一再說「3+11不是破口」？結果呢？後來陳時中有當選台北市長嗎？

國民黨發言人李明璇今(4日)發文痛批，這幾天看到中央的說法，實在讓人心裡不是滋味，「豬瘟病毒不會自己從台中長出來」這麼簡單的道理，有人就愛詭辯，然後就丟一句話：應該就是廚餘害的。「哈囉？沒有證據，只靠推論，這居心叵測啊！」病毒不可能自己在台中長出來，一定從境外進來的。但中央不查邊境、不查來源，就陳時中一句「講邊境破口太牽強」，他們就不查也不辦！中央這些政客的態度，比病毒更讓人寒心。

4.3萬追蹤的粉專「鎖綠鴉」指出，農業部3日記者會，陳時中主持，中央官員一字排開連番抨擊台中市政府、市長盧秀燕。不料迴力鏢馬上就來了！根據環境部公布的數據，豬場廚餘再利用稽查率，台中市高達100％，全國最低的屏東縣才7％！請問中央看見了嗎？陳時中開罵了嗎？官員們敢講一句話嗎？檢調有任何動作嗎？原來有黨證就能拒絕稽查，中央也不管不抓不查。原來小偷不是民進黨放進來的，而是民進黨自己。

4.9萬追蹤的粉專「觸極者」直酸「所以你的意思是沒有非洲豬瘟的台灣，會自己長出非洲豬瘟來？就跟當年萬華新冠一樣？不愧是你啊，陳時中！」

網友表示「屏東不止這個問題，養豬戶的排泄物也都是偷偷排的，這個問題我幾乎一週內都能在屏東的鄉民社團看到有人在抱怨。環保局來了也只是做個樣子，每天都有豬屎味可以聞」、「就跟Covid一樣，邊境早已破功，病毒早已進來只是看哪時候開始爆出檯面」、「甩鍋在野黨就好了」。

