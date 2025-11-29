陳時中遭狗仔跟拍提告了 黃國昌狂嗆太可笑：歡迎來告！你是要告什麼啊

記者陳思妤／台北報導

黃國昌狂嗆陳時中，歡迎來告（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌被爆出養狗仔跟監政敵，行政院政委陳時中在2022參選台北市長期間也成為跟拍對象。對此，陳時中委託律師對相關人提出告訴，認為自己深受其害，希望透過司法讓真相大白。黃國昌今（29）日被問到此事狂嗆，「歡迎他來告嘛！太可笑了！真的是太可笑了！請問陳時中你是要告什麼啊？」

2022九合一大選期間，國民黨立委徐巧芯曝光，時任民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲「十指緊扣」畫面，還影射陳時中鹹豬手。如今被爆出，該照片是黃國昌的狗仔集團拍攝。

廣告 廣告

對此，陳時中證實已經委託律師對相關人提出告訴，他認為，政治的廚房很熱，怕熱就不要進來，但是裡面有一定規則，底線要守住，要有政治道德，這也是政治人物的基本風範，這是非常重要的事情。「我們當然也深受其害」，陳時中說，希望透過司法讓真相大白。

黃國昌今天出席「極端氣候下跨域整備與韌性強化論壇」接受媒體聯訪。對於陳時中提告，他大嗆，「歡迎他來告嘛！太可笑了！真的是太可笑了！」他稱，民進黨立委王義川在那邊惡搞，不起訴處分都確定了，「請問陳時中你是要告什麼啊？」配合民進黨這種惡意操作，真的不曉得該說什麼。

更多三立新聞網報導

宣布「長照3.0」提前啟動 賴清德：將擴大服務對象，減輕家庭照護負擔

遭黃國昌狗仔跟拍！陳時中已提告：我深受其害要透過司法讓真相大白

誣指陳時中「A了1億」吳子嘉被判賠200萬有轉機？ 最高院發回更審

替石崇良緩頰 陳時中：補充保費「2萬元門檻太低」要有劫富濟貧精神

