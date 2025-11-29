陳時中遭狗仔跟拍提告！黃國昌狂嗆「可笑」

▲針對陳時中提告，民眾黨主席黃國昌狂嗆「歡迎來告」。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.29）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟監政敵，行政院政委陳時中在2022參選台北市長期間也成為跟拍對象。對此，陳時中委託律師對相關人提出告訴，希望透過司法讓真相大白。對此，黃國昌今（29）日被問到此事狂嗆，「歡迎他來告嘛！太可笑了！真的是太可笑了！請問陳時中你是要告什麼？」

2022九合一大選期間，國民黨立委徐巧芯披露，時任民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲「十指緊扣」，還影射陳時中對女性伸出鹹豬手。鏡週刊爆料，照片是由黃國昌的狗仔集團拍攝。

黃國昌今日出席民眾黨主辦的「極端氣候下 跨域整備與韌性強化論壇」，並於會前受訪。被問到陳時中部不滿遭跟拍提告，黃國昌回應表示，「真的是太可笑了，王義川在那邊惡搞不起訴處分都確定了」，請問陳時中，你是要告什麼？配合著民進黨這種惡意的操作，「我真的不曉得該說什麼。」

