陳時中：啟動長照3.0 深化醫養結合、導入智慧醫療

（中央社記者賴于榛台北20日電）台灣已邁入「超高齡社會」，行政院政務委員陳時中今天說，政府已於去年核定計畫，啟動「長期照顧十年計畫3.0」，未來將進一步深化為醫養結合、導入智慧醫療技術、全面提升服務品質，打造讓長者能「活得久、也活得更好」的照顧體系。

陳時中今天代理行政院副院長鄭麗君主持「行政院長期照顧推動小組第24次會議」，聽取長照人力培育、長照3.0計畫精進策略等報告。

行政院透過新聞稿表示，陳時中致詞時指出，行政院去年底已核定計畫，啟動長期照顧10年計畫3.0，政策方向將由過去2.0階段著重量能擴張，進一步深化為醫養結合、導入智慧醫療技術與服務品質的全面提升。

陳時中表示，長照3.0的核心目標，是打造一個讓每一位長者都能「活得久、也活得更好」的照顧體系，未來將強化中重症照顧，推動出院準備服務與長照體系的無縫接軌，同時導入智慧醫療及資料分析，整合居家醫療與長照服務，提升照護服務的延續性與精準度，促進長期照顧體系的穩健發展。

依據內政部最新人口統計資料，截至去年12月底，台灣65歲以上人口已占全國總人口的20.06%，超越「超高齡社會」門檻。陳時中說，在青壯年人口持續下滑的趨勢下，如何確保穩定充足的長照服務人力及完善的培訓制度，將是推動長照3.0的關鍵核心議題。

陳時中提到，面對龐大且多元的長照專業需求，長照人員「基本能力」的界定如何在深度與廣度間取得適當平衡極為重要，現行分級制度有必要檢視是否與時俱進，並回歸整體長照與照福體系的設計理念。

談到運用就業獎勵，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作部分，陳時中認為，單純反覆給予獎勵而未設計階梯式機制，恐需再行思考，除協助失業者重返職場外，也應釐清問題究竟出於勞工端或雇主端。

陳時中要求，衛福部應在下次會議時，就長照核心人力、非核心人力及相關照顧分工，提出進一步完整報告，而勞動部目前正積極推動中高齡就業服務方案且有進展，請勞動部在下次會議時，說明就業獎勵制度的精進措施，以及如何與長照體系中非核心工作進行適切串聯。

針對長照人力中的「種子人員」制度，陳時中則說，若涉及輔助感染管制、防火管理及緊急應變等事項，務必事先訂定明確指引與責任界線，避免讓種子人員因職責界定不清而遭到不必要的究責，且須將相關人員保護機制納入制度設計整體考量。（編輯：黃國倫）1150120