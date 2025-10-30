陳時中「小偷說」失當？藍委轟邊境放進來的

▲國民黨立委邱鎮軍痛批陳時中，出了問題還看笑話。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.12）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲一養豬場近期爆發非洲豬瘟，全國上下關注是否防堵多年將破功？負責督導台中前進應變所的政務委員陳時中日前指出，養豬場沒有回報廚餘蒸煮，卻沒有罰則，就像「知道有小偷，卻沒報警去抓」，引國民黨立委邱鎮軍昨（29）日質詢痛批，農業部是否間接承認病毒是境外移入，食安五環第一環破功？小偷就是邊境放進來的。

邱鎮軍昨於立法院質詢非洲豬瘟相關議題，他詢問農業部長陳駿季，邱鎮軍再問，陳時中說知道有小偷不抓，結果在邊境那環就把小偷放進來，這樣對不對？還是陳時中比喻不對？如果邊境發現攔下來會有問題嗎？出了問題不該只是看笑話，笑台中明知有小偷不抓，但小偷是誰放進來的？

邱鎮軍強調，既然研判病毒是境外傳入，農業部是否間接承認食安五環的第一環失守？本土沒有病毒就是從外面來，是否是邊境管制出問題？陳駿季第一時間還否認第一環失守，但隨後也默默回答：「邊境管制，對」。

另外，邱鎮軍也質詢環境部關於廚餘蒸煮紀錄為上傳罰則問題，他怒問，全台435家有幾件因為沒有上傳被開罰？有開罰的有幾家？環境部長彭啓明則表示，有廢清法可以處理，如果沒上傳會去稽查，養豬場是很害怕人家進去看的。業者九成以上都有上傳。

邱鎮軍再說，先稽查才開罰，為什麼要多一個動作，不能直接開罰？沒有強制上傳就會造成業者忘記，有開罰就不會忘記。讓法律解釋有空間，如果立法院提出沒上傳就開罰，修法同意嗎？彭啓明則回答，如果立院修法，會尊重大院決議。

