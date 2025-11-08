陳時中：補充保費沒轉彎 衛福部概念沒錯

賴清德總統（右）8日出席「台灣醫學周」開幕活動並向出席者揮手致意，衛福部長石崇良（左起）、台灣醫學會理事長吳明賢跟在其後。（姚志平攝）

補充保費改革爭議延燒，對於被批評「政策7小時轉彎」，行政院政務委員陳時中8日出席「2025台灣社區整合照顧研討會」表示，我們10幾年都在討論，並沒有所謂的轉彎，衛福部的概念沒錯，只是2萬塊太低，必然要拉到相當程度才合理。有資本利得的人覺得不滿意，但是只有薪水的人呢？健保是社會保險，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神存在。

根據衛福部長石崇良規畫，補充保費改革有3個方向，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的資產階級多負擔保費，彌補弱勢需求。

廣告 廣告

政院在6日晚間緊急踩煞車，宣布暫緩後，學者、醫界大老紛紛表態支持衛福部改革。台大醫學院院長、台大醫院前院長吳明賢更於「台灣醫學周」致詞時，當著賴清德總統的面說，祝福總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功」！語畢，現場響起笑聲及掌聲。

對於補充保費改革，陳時中表示，健保是相互的，補充保費是補充性質的保費，對於相對多資本利得的人，也要參與保費的分擔，概念沒有錯，但是2萬塊太低，小資族會感到負擔，必然要拉到相當程度才合理。

陳時中說，基本上健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。如果拉太低，會讓貧者一起負擔，恐怕與健保基本精神有一點衝突。拉高，讓資本多的人參與健保費的分配，他覺得應該的。至於額度，則要靠學者專家精算、討論。

對於被批評「政策7小時轉彎」，陳時中表示，「他（石崇良）不是政策的宣布，為什麼訂2萬？以前就是2萬塊起徵，所以才說2萬塊」。補充保費、保費公平性、總所得制、總所得結算等，10幾年來健保都在討論。記者問部長，部長也很有誠意地提出，就有這樣的議題，並沒有所謂的「轉彎」，但額度必然要思考。

石崇良說，台灣正面臨人口結構的巨大變化，依國發會估計，到2070年，工作人口會下降至近970萬人，對健保的財務絕對會有很大的衝擊。改革是一定會一直做，行政院希望衛福部再細算，找更多的專家、團體，多跟社會做溝通，凝聚共識再提出方案。