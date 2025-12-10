陳晨威婚戒套牢啾啾！ 雙方火速登記「甜吻照曝光」

陳晨威婚戒套牢Julia，雙方火速登記。（翻攝Julia 林尹樂臉書）

樂天桃猿好手陳晨威與中信啦啦隊女神Julia（林尹樂）被爆交往後，常常公開放閃，如今2人關係更上一層樓，陳晨威向她求婚成功，雙方火速前往戶政事務所登記結婚，曬出身分證，要多甜蜜有多甜蜜！

陳晨威深情求婚 婚戒套牢Julia

陳晨威單膝下跪向Julia求婚成功，女方背號是他背號的一半成甜蜜告白，並獻上熱吻慶祝，粉絲齊送上祝福，而隔天小倆口火速前往戶政事務所登記結婚，羨煞眾人。

陳晨威與Julia新婚。（翻攝Julia 林尹樂臉書）

背號剛好是對方一半？

事後Julia也透過粉專發文，她寫下「是緣分，也或許是註定，98的一半49」，並遇見陳晨威，成為她生命裡的光，「照亮下半輩子的暖光」，言語中蘊含滿滿愛意。

面對網友祝福，Julia也感謝大家，還笑說「光速神威不是叫假的」。

