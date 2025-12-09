陳晨威想要定下來！啦啦隊女友功勞大 求婚後登記時間曝光

陳晨威與中信啦啦隊女友Julia求婚成功。（圖／IG@juliaaa.49）

樂天桃猿球星陳晨威今（9日）無預警宣布向中信兄弟啦啦隊女友Julia啾啾求婚成功，廣受大批球迷粉絲祝福。對此，陳晨威的經紀公司也透露，小倆口預計在今年年底完成登記。

據《ETToday新聞雲》報導，陳晨威所屬的經紀公司海爾斯透露，自休賽季後陳晨威積極展開求婚計畫，如今終於在好友們的見證下求婚成功，並選在陳晨威生日前公開喜訊，小倆口預計在年底完成結婚登記。

據了解，陳晨威自從去年12強對韓國隊擊出滿貫砲，成為中華隊冠軍功臣以後，表現越來越穩定，不僅在今年賽季締造生涯最佳33場連續安打的表現，還和隊友們下剋上，接連擊敗統一獅、中信兄弟，奪下樂天桃猿隊史首座中職總冠軍，一路走來相當不易。

陳晨威迎來生涯年，喜上加喜，和女友的感情也穩定，廣受大批球迷喜愛與祝福。（圖／IG@juliaaa.49）

在實力備受肯定的情況下，陳晨威和Julia的感情更加穩定，時不時對外放閃，也獲得球迷們認同喜愛。經紀公司也說，小倆口彼此真誠，特別是Julia的成熟，讓陳晨威很有安定感，決定想要定下來，能在今年賽季表現優異，Julia的功勞真的很大。

對此，Julia也透過經紀人表示，覺得難能可貴遇到這麼棒的另一半，彼此都很珍惜 ，也覺得很幸福，近期會安排登記，婚禮也在規劃中，工作、生活的變動目前沒想太多，仍在求婚感動的喜悅中。

