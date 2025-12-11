陳晨威才求婚成功！小倆口火速登記 啾啾甜喊：遇見你成為我生命裡的光

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威近日向中信兄弟啦啦隊成員啾啾(Julia)求婚成功，兩人火速在昨(10)日登記結婚，而成為人妻的啾啾也曬出甜蜜合影，發文寫下「遇見你成為我生命裡的光」，羨煞一票網友。

陳晨威向啾啾求婚時，甜蜜告白「你的背號是49剛好是我背號98的一半。我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」啾啾則感動答應。

小倆口昨日也來到戶政事務所登記，不少親友都到場祝賀，啾啾也分享成為人妻後的感言，表示「是緣分 也或許是註定 98的一半49。遇見你 成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光，有你有我，就是我們」，感謝大家的祝福，直呼「光速神威不是叫假的」，網友也紛紛留言祝賀。

