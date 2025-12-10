陳晨威昨求婚今登記 情牽啾啾半年速成「合法夫妻」

求完婚後，陳晨威與啾啾登記結婚。（翻攝網路）

樂天桃猿外野手陳晨威昨天（9日）向中信兄弟啦啦隊女友啾啾（Julia）求婚成功，今天（10日）便在雙方家人見證下前往戶政事務所登記結婚，半年內從交往、求婚到完婚進展飛速。

好友甜心在社群分享畫面，陳晨威身穿卡其色正式套裝，啾啾一襲白色小禮服，兩人手捧花束、神情緊張又幸福，甜心也開心祝賀「陳先生陳太太恭喜」。

回顧求婚當下，陳晨威深情告白，提到啾啾的背號49正好是自己98的一半，象徵彼此是對方的一半，感動全場，好友也在鏡頭後感動落淚。經紀公司則表示，啾啾的成熟與穩定讓陳晨威產生安定感，是促使他決定定下來的重要關鍵。

登記當天，富邦應援團成員Juicy也在社群分享與新娘的趣味合影，自嘲「搶婚成功？頭紗是我的了～」逗笑眾人。對於外界揣測是否奉子成婚？經紀人僅回應「沒聽說」，未正面證實。

