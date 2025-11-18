陳晨威每天都找她聊天！ 啾啾首度揭「交往原因」：他是細心貼心的男生

娛樂中心／綜合報導

啾啾透露陳晨威每天都很認真在跟她聊天，並首度大方談到在一起的理由，「覺得他是一個細心、貼心的男生。」（圖／翻攝自樂天桃猿臉書、啾啾IG）

中職樂天桃猿球星陳晨威日前被拍到與中信兄弟啦啦隊的啾啾（Julia）在桃園一家火鍋店約會，隨後開保時捷載她回家過夜，兩人被認為熱戀中。比陳晨威大6歲的啾啾為台泰混血，曾任周杰倫演唱會舞者。啾啾近日上網紅琳妲YouTube頻道，透露陳晨威每天都很認真在跟她聊天，並首度大方談到2人在一起的理由，「覺得他是一個細心、貼心的男生。」

啾啾透露，當初其實沒有很愛跟陳晨威聊天，但對方每天很認真在跟她聊天。（圖／翻攝自琳妲是0蛋YouTube）

啾啾有次星期天發高燒，陳晨威就找了一大堆家附近假日有開的診所，很霸氣的就叫她現在就去看醫生。（圖／翻攝自琳妲是0蛋YouTube）

啾啾近日上網紅琳妲頻道《溫泉蛋》節目，被問到和陳晨威在一起的理由? 啾啾大方分享表示，會跟陳晨威在一起的一個點是，當初其實我沒有很愛跟他聊天，但陳晨威就每天很認真在跟我聊天，突然有一天我發高燒了，昏昏沉沉一整天，睡到晚上都沒用手機，那天是星期天，陳晨威就找了一大堆我家附近星期天有開的診所，很霸氣的就叫我現在就去看醫生，「就這一點讓我覺得他是一個細心、貼心的男生。」

廣告 廣告

啾啾有次星期天發高燒，陳晨威就找了一大堆家附近假日有開的診所，很霸氣的叫她現在就去看醫生。（圖／翻攝自琳妲是0蛋YouTube）

啾啾透露陳晨威每天都很認真在跟她聊天，並首度大方談到在一起的理由，「覺得他是一個細心、貼心的男生。」（圖／翻攝自琳妲是0蛋YouTube）

至於被拍到迫使公開與陳晨威的戀情，會不會很怕被酸民攻擊？啾啾表示，其實反而是陳晨威比較在意，他很怕別人攻擊我。她坦言當初被爆出來那幾天完全不敢看留言跟滑手機，因為就怕被罵影響自己的心情，反而是陳晨威有看；到後來陳晨威回覆富邦應援團長Juicy在網路上留言「juju寶貝」開玩笑後，一切才好像就沒有那麼激烈的留言了。

更多三立新聞網報導

Albee激戰忘鎖門！男友媽媽開門嚇壞 目睹她全裸「坐在兒子身上」

胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的

連千毅大哥出獄了！遭判刑3年多霸氣回歸 雪碧曬合照喊「老大回來了」

男友看赤鬼伯伯打X槍！女崩潰「被發現還死不承認」 本人回應了

