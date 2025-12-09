陳晨威求婚中信啦啦隊女神成功 啾啾甜曝「難能可貴的相遇」

陳晨威（右）向啾啾（Julia）求婚成功。翻攝instagram @juliaaa.49

中職的喜事不斷！樂天桃猿隊的人氣外野手陳晨威，今（9日）宣布向中信兄弟Passion Sisters啦啦隊女神啾啾（Julia）求婚成功，正式終結單身，讓棒球界和啦啦隊界都沉浸在一片浪漫的氛圍中。兩人今年中大方認愛後，如今迅速傳出好消息。

甜蜜姐弟戀修成正果

樂天桃猿隊的陳晨威和中信兄弟啦啦隊的啾啾這對甜蜜的「姐弟戀」在今年七月曝光，並獲得雙方大方承認。儘管兩人來自不同球隊，且女方年長六歲，但他們以真摯的感情證明了愛能跨越界線。據悉，在浪漫的求婚現場，陳晨威還用兩人的背號甜蜜告白：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份。」這段誓言成為了佳話。

陳晨威求婚成功。鄒保祥攝

經紀人證實喜訊與感動回應

在求婚成功消息曝光後，啾啾透過經紀人向外界表達了感謝與喜悅。經紀人回應：「謝謝大家的祝福，他們發文的照片都可使用。」同時，啾啾本人也難掩感動地表示：「覺得難能可貴遇到這麼棒的另一半，彼此都很珍惜，也覺得很幸福。」

近期將登記結婚籌備婚禮

關於後續的規劃，經紀人進一步透露，這對準新人近期將會安排登記結婚，而婚禮也在規劃籌備中。至於工作和生活上的變動，啾啾表示目前沒有想太多，仍然沉浸在求婚成功的感動喜悅中。中華職棒會長蔡其昌也迅速在社群媒體上獻上祝福，稱讚他們是「才子佳人」，再次證明兩人是中職圈公認的一對璧人。

友人曝陳晨威求婚台詞。翻攝Threads @wenwen0806



