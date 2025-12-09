陳晨威求婚啦啦隊女神啾啾成功！ 浪漫告白「因為有你，才變成我們」

樂天桃猿外野手陳晨威日前被爆跟中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）熱戀，9日爆出已經求婚成功，網美好友黃文文曬出兩人的甜蜜照，求婚現場選在氣氛浪漫的豪華露營帳篷，後方掛著「MARRY ME」的旗幟，場地佈置相當用心。

根據黃文文透露，陳晨威求婚告白：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你，遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」黃文文則表示「鏡頭後的我早以熱淚盈眶，好開心這場求婚成功」。

陳晨威跟啾啾也各自在IG發文，放上陳晨威單膝下跪求婚的照片，陳晨威寫著「Merry me」、啾啾則回應「Yes i do」大方放閃，吸引許多網友們的祝福。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導