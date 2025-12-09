陳晨威求婚大7歲中信女神！「緋聞女友」心碎發聲：是不是在搞我

娛樂中心／綜合報導

樂天桃猿球星陳晨威今年7月被拍到熱戀中信兄弟啦啦隊女神Julia（啾啾，林尹樂），隨後兩人大方認愛，從不避諱在社群放閃、曬恩愛，今（9）日雙方好友在社群公開陳晨威求婚現場，證實兩人升格準夫妻，喜訊曝光後吸引各界祝福，而陳晨威「緋聞女友」也心碎發聲了。

陳晨威與富邦應援團團長Juicy私下不時互稱寶貝。（圖／記者劉彥池攝影）

富邦應援團團長Juicy私下經常與陳晨威互動，甚至自居「陳晨威官方眷屬」。陳晨威求婚成功Julia的消息曝光時，Juicy其實人正在日本飛往台灣的班機。有趣的是，Juicy稍早在Threads曬出機票，崩潰表示：「連回台灣的登機口都是98號，是不是在搞我，我不想回去了。」讓一票網友笑翻：「一夫一妻制，還有一夫的位置是你的」、「太過分了！ 趁你出國求婚，擺明就是不讓你來搞破壞的，前女友桌應該有留座位給你吧？！」

廣告 廣告

富邦應援團團長Juicy心碎發聲。（圖／翻攝自Threads@juicy333）

陳晨威與Julia的共同好友黃文文今（9）日在社群還原陳晨威求婚現場，而陳晨威的求婚誓詞也因此曝光，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」黃文文透露，陳晨威平時不擅言詞，求婚時還一度緊張到說不出話，讓黃文文感動直呼：「看得出他的緊張，也看得出啾啾的感動，而在鏡頭後的我早已熱淚盈框。」

更多三立新聞網報導

11歲出道爆紅！知名童星驚傳離世「得年25歲」 家屬悲痛證實了

陳晨威放閃中信女神！他心碎喊「痛哭流涕」...釣出本尊安慰：幫你擦淚

小煜前妻受封「兇版佐佐木希」！超高顏值小S親口認證：不像有生小孩

小煜結束5年婚姻！正妹前妻爆「搬離昔日愛巢」 兩人私下真實現況曝

