陳晨威求婚成功！ 告白啦啦隊女孩「啾啾」：因為有你才變成我們

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾(Julia)熱戀中，今(9)日傳出好消息，陳晨威求婚成功，而他的告白也曝光，感動大票網友，紛紛留言祝福這對中職CP，就連身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌也留言祝賀。

部落客黃文文稍早在Threads上發文轉述求婚現場，陳晨威向啾啾說「你的背號是49剛好是我背號98的一半。我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」

廣告 廣告

黃文文透露，不善言辭的陳晨威思考了很久講出這些話，看得出他的緊張，也看得出啾啾的感動，而在鏡頭後的自己早已熱淚盈眶，「好開心這場求婚成功的驚喜到啾了，昨晚我真的看這些照片看了一整晚，大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福、快樂喲，恭喜陳先生、陳太太。影片等我一下，我還剪不出來..」透露陳晨威求婚的主要片段，自己錄了快五分鐘，結果陳晨威有一半時間緊張到講不出話。

喜訊曝光後，網友紛紛留言祝賀「你們這對的幸福打擾到我了～不過我好喜歡，祝福中職CP繼續放閃幸福下去唷」、「恭喜98 49。桃猿媳婦，兄弟女婿」、「搶走了冠軍戒指，總該還一個來吧！恭喜神威，抱得美人歸」、「開頭告白內容的sense太強大了……恭喜」、「恭喜神威&Julia」；蔡其昌也留言「恭喜才子佳人」。

原始連結







更多華視新聞報導

最「閃」明星賽！ 樂天陳晨威.PS啾啾公開戀情

球星陳晨威三度緊盯應援熱舞 女友啾啾出手制裁

陳晨威「啾啾」橋段被三振 曾豪駒笑說要調整

