陳晨威求婚成功！啦啦隊女神啾啾點頭嫁了 超甜誓詞曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職樂天桃園球員陳晨威與中信兄弟台泰混血啦啦隊女神啾啾（Julia）交往中，兩人偶爾會透過社群放閃。而今（9）日傳出好消息，網美好友黃文文在Threads透露，陳晨威已向啾啾求婚成功。

陳晨威求婚成功。（圖／翻攝自黃文文Threads）

黃文文分享了陳晨威的求婚誓詞：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們。所以，你願意嫁給我嗎？」對此，她感動表示，不善言辭的陳晨威花許多時間思考才說出這些話，「看的出他的緊張，也看的出啾啾的感動。」而這讓鏡頭外的自己也忍不住熱淚盈眶，最後她也送上祝福，「大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了。一定要一輩子幸福、快樂喲！恭喜陳先生、陳太太。」

廣告 廣告

其實陳晨威與啾啾自7月被拍到約會後兩人也不避諱大方認愛，而啾啾曾在好友琳妲的Youtube節目時透露，答應與陳晨威在一起的原因。啾啾坦言，兩人是透過朋友認識，一開始是陳晨威主動聊天，讓她感受到對方想追自己的熱情，但當時她還沒有心動。

直到後來有一次她發高燒，但因為週日所以許多診所沒開，她便在家休息，沒想到在她起床後才發陳晨威傳了一大堆週日有開的診所名單，還直接命令她馬上去看醫生，才讓有心動的感覺，之後才點頭答應交往。如今兩人修成正果，許多網友也紛紛留言祝賀，連中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌也留言祝福。





更多FTNN新聞網報導

邊荷律瘦出螞蟻腰！遭經紀人下「進食令」 急喊話：給我認真吃東西

樂天桃猿奪隊史首冠 女孩們全員出動參加封王遊行

樂天女孩有內鬼？嘎琳風波連環爆 禹菡爆氣開轟：在背後弄她的不就妳

