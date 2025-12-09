陳晨威求婚成功！ 啾啾揭「2人交往內幕」：他每天都很認真跟我聊天

娛樂中心／綜合報導

樂天桃猿球星陳晨威今年7月被拍到熱戀中信兄弟啦啦隊女神Julia（啾啾，林尹樂），隨後兩人大方認愛，陳晨威今（9日）在社群公開求婚現場照，證實兩人升格準夫妻，讓許多粉絲紛紛獻上祝福。啾啾先前上網紅琳妲YouTube頻道，大方談到2人在一起的內幕，透露「當初其實不是很愛跟他聊天，但陳晨威就每天很認真在跟我聊天。」

啾啾透露，當初其實沒有很愛跟陳晨威聊天，但對方每天很認真在跟她聊天。（圖／翻攝自琳妲是0蛋YouTube）

啾啾先前上網紅琳妲頻道《溫泉蛋》節目，被問到和陳晨威在一起的理由? 啾啾大方分享表示，會跟陳晨威在一起的一個點是，當初其實不是很愛跟他聊天，但陳晨威就每天很認真在跟我聊天，突然有一天我發高燒了，昏昏沉沉一整天，睡到晚上都沒用手機，那天是星期天，陳晨威就找了一大堆我家附近星期天有開的診所，很霸氣的就叫我現在就去看醫生，「就這一點讓我覺得他是一個細心、貼心的男生。」

至於被拍到迫使公開與陳晨威的戀情，會不會很怕被酸民攻擊？啾啾表示，其實反而是陳晨威比較在意，他很怕別人攻擊我。她坦言當初被爆出來那幾天完全不敢看留言跟滑手機，因為就怕被罵影響自己的心情，反而是陳晨威有看。到後來陳晨威回覆富邦應援團長Juicy在網路上留言「juju寶貝」開玩笑後，一切才好像就沒有那麼激烈的留言了。



