陳晨威求婚成功！「緋聞女友」心碎喊：是在搞我？

樂天桃猿外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾。（圖／翻攝自黃文文Threads）





樂天桃猿外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）傳出戀情後相隔5個月，雙方正式邁入人生新階段。友人黃文文今（9）日於社群發布求婚現場照片，並分享陳晨威的求婚內容，消息曝光後迅速引發關注。

根據黃文文分享，陳晨威在求婚時表達深厚情意，提到「你的背號是49，剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你。你是我的一半，因為有你，才變成我們。」動人言語令在場友人也深受感動。

然而，長期與陳晨威互動熱絡、在社群上自稱「陳晨威官方眷屬」的富邦悍將應援團團長Juicy，得知消息時正好在飛機返台途中，情緒瞬間崩潰。他在社群無奈寫下「連回台灣的登機口都是98號，是不是在搞我，我不想回去了」，引來網友留言安慰。

事實上，陳晨威7月戀情曝光時，Juicy便曾在班表貼文中自嘲心痛，引來陳晨威回覆「不哭喔富邦juju寶貝」，當時就曾造成話題。如今陳晨威正式求婚成功，許多網友也再度留言打趣：「神威交的是女朋友，神威是你老公，不一樣」「不哭不哭」。

