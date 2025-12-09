陳晨威求婚成功！親吻告白啾啾：因為有妳才變成我們

樂天桃猿陳晨威（左）求婚成功中信兄弟啦啦隊女神啾啾。（圖／IG@juliaaa.49、c.c.w____98）

中職樂天桃猿球星陳晨威今年7月傳出與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）戀情，當時陳晨威經紀公司回應：「大家都是正常交友，公司尊重、不干涉」，陳晨威事後也在社群曖昧回應，疑似默認了這段戀情。想不到時隔5個月，兩人傳來好消息，陳晨威已向啾啾求婚成功，畫面曝光後立刻掀起熱議。

陳晨威9日在社群曬出多張照片，只見他身穿灰色正式套裝，單膝跪地，雙手拿著戒指，啾啾則穿著休閒打扮，長袖搭配牛仔褲，懷裡捧著一大束玫瑰，推測啾啾先前應該不知情，兩人的背景還有圍成愛心形狀的燈飾、MARRY ME字樣的造型燈飾，以及牆上貼著兩人的照片，浪漫氛圍都要滿溢出畫面。

另一張合照中，兩人頭頂的白牆上，投影著一句話「既然都要變老，不如一起吧」，就連兩人手裡拿著的氣球，都寫著陳先生、陳太太，最後則是兩人甜蜜的親吻照，讓人看了十分羨慕。而陳晨威在貼文寫道：「Marry me」，啾啾也發文幸福回應：「Yes,I do.」吸引大批網友留言送上祝福。

此外，網紅好友黃文文也轉述陳晨威的求婚詞，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你，遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」職棒界的好消息傳出，連中職會長蔡其昌也回覆：「恭喜才子佳人。」

