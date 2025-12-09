陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記

樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不僅用背號告白「你是我的一半，因為有你才變成我們」，還送上12朵紅玫瑰，花語有「每天都愛你、心心相印」之意，中職聯盟會長蔡其昌也送上祝福！

陳晨威今年季中被拍到和台泰混血的啦啦隊女神啾啾約會，事後兩人大方認愛，在中職明星賽隔空獻吻曬恩愛，球季奪冠後男方也和女方「回娘家」到泰國玩，越愛越閃。

而今天兩人一同發文證實求婚成功，好友黃文文也PO出陳晨威的甜蜜告白，「你的背號是49，剛好是我的背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎」，讓她熱淚盈眶。

陳晨威求婚啾啾。圖／翻攝自IG@juliaaa.49

陳晨威不僅單膝下跪大喊Marry Me，更用投字示愛寫下「既然都要變老，不如一起吧」，啾啾手捧12朵紅玫瑰，花語有「愛你一輩子」、「每天都比昨天更愛你」等意思，兩人貼臉、接吻照也閃瞎粉絲。

陳晨威求婚啾啾成功，晉升陳先生、陳太太。圖／翻攝自IG@juliaaa.49

結婚喜訊一出，不少網友紛紛獻上祝福，球員吳念庭、郭俊麟、李凱威等人都留言「恭喜、恭喜神威」，啦啦隊成員慈妹、邊荷律、金渡兒等人直呼「恭喜、歡迎啾啾陳太太」，中職大家長蔡其昌也留言送祝福「恭喜才子佳人」。

陳晨威送上12朵紅玫瑰求婚啾啾。圖／翻攝自IG@juliaaa.49

啾啾的經紀人在喜訊一出後發聲，表示謝謝大家的祝福，Julia覺得難能可貴遇到這麼棒的另一半，彼此都很珍惜 ，也覺得很幸福，「近期會安排登記」，婚禮也在規劃中，工作、生活的變動目前沒想太多，仍在求婚感動的喜悅中。





