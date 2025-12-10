陳晨威背號藏緣分密碼！啾啾閃升人妻 自豪：光速神威不是叫假的

陳晨威和啦啦隊女友啾啾光速求婚、完成結婚登記。（圖／IG@juliaaa.49）

樂天桃猿球星陳晨威昨（9日）才宣布求婚成功的好消息，沒想到今天下午，他馬上帶著啦啦隊女友啾啾完成結婚登記，在眾人的祝福下正式成為夫妻，前往下個人生新階段。也讓新婚老婆啾啾忍不住笑嘲「光速神威不是叫假的！」

昨晚，在陳晨威甜蜜感性的告白：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣分，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你，遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們」之後，啾啾感動點頭答應。

沒想到今天下午，小倆口光速趕往戶政事務所完成結婚登記，包含中信兄弟啦啦隊女孩、經紀人乖姐以及好閨密Juicy都來共襄盛舉，見證這對幸福的棒球夫妻誕生。晚間，啾啾也發文呼應老公的求婚詞，「是緣分也或許是註定，98的一半49，遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。

陳晨威又帥又會打球，成功娶到啦啦隊女友，成為台灣棒球界的佳話。（圖／IG@juliaaa.49）

最後，啾啾再度點名陳晨威放閃「有你有我，就是我們！」不忘感謝粉絲朋友們的祝福，直呼：「謝謝大家的祝福，光速神威不是叫假的，再慢慢分享可愛的花絮」。

據了解，其實早在去年12強賽事期間，陳晨威和啾啾早就來電，直到今年7月才被媒體拍到戀情。不過男未婚女未嫁，況且男帥女美，彼此都在球場上發光發熱，因此這段戀情也受到廣大球迷的祝福。小倆口也時不時在球場外放閃，高調曬愛，如今終於修成正果，也讓粉絲們感到欣慰，願意再次相信愛情。

