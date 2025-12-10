陳晨威與啦啦隊女神火速登記結婚！啾啾成人妻首日曬身分證 超閃發聲

娛樂中心／施郁韻報導

樂天桃猿球星陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊女友Julia（林尹樂）求婚成功，隔天兩人火速前往戶政事務所登記結婚，許多好友都到場送上祝福。Julia也在成為人妻第一天，甜蜜發聲告白，「遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。

陳晨威與Julia的戀情曝光後，兩人大方認愛，更在中職明星賽、社群公開放閃，9日陳晨威下跪求婚，向Julia表示「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」Julia也點頭答應對方的求婚。

陳晨威、Julia在10日火速前往戶政事務所登記結婚，包括陳晨威的親戚前職棒球員陳家駒、陳品學，及PS女孩峮峮、昀二等人都到場見證。

Julia成為人妻後，甜蜜告白陳晨威。（圖／翻攝自Julia臉書）

Julia也在臉書發聲，浪漫寫下：「是緣分，也或許是註定，98的一半49，遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光，有你有我，就是我們。」Julia也感謝眾人的祝福，笑稱「光速神威不是叫假的。」

不少球迷湧入留言祝福，「相愛一輩子喔～」、「恭喜恭喜～幸福美滿～」、「恭喜98的一半49」、「好棒！（申請FA後記得來兄弟喔！）」、「才子佳人，恭喜神威跟尹樂」。

