陳晨威要當爸了！上月求婚今辦性別趴 Julia喜迎女兒到來

【緯來新聞網】樂天桃猿外野手陳晨威上月9日向中信兄弟啦啦隊成員Julia（林尹樂）求婚成功，並在隔日完成結婚登記，身旁親友到場見證並獻上祝福。登記後Julia也透過社群發出多張當天照片並提及陳晨威告白：「成為我生命裡的光。」喜上加喜，今（9日）兩人舉辦「性別拍」，從曝光的動態可知Julia懷的是女寶，性別公布後陳晨威也興奮地向天空大喊，顯的十分開心。

陳晨威和Julia自戀情曝光後，多次在社群平台與中職明星賽中展現甜蜜互動。求婚當天，陳晨威下跪向Julia深情表白：「你的背號49剛好是我背號98的一半，我相信這是命運的安排，謝謝上天讓我遇見你。你是我的另一半，有了你，我們才完整。所以，你願意嫁給我嗎？」Julia當場點頭答應。

剛宣布告別職棒的魏全，1月9日於社群平台分享陳晨威與Julia（林尹樂）舉辦性別派對的畫面。影片中，Julia戳破氣球，飛出粉色小氣球，陳晨威手持粉紅色鞭炮，現場同時噴出粉色粉塵，象徵小倆口即將迎來一名女兒。陳晨威開心高舉雙手大喊，甚至跳上好友身上慶祝，氣氛歡樂。

