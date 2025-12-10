陳晨威、啾啾才求婚成功「現身戶政事務所」 完成登記畫面曝

陳晨威、啾啾才宣布求婚成功，秒奔戶政事務所完成登記。（圖／IG@juliaaa.49）

中職樂天桃猿中外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）今年7月傳出戀情，隨後男方透過社群大方認愛，兩人一舉一動便成為球迷關注的焦點。沒想到小倆口進度神速，才時隔不到半年，9日就宣布求婚成功的好消息，也在10日現身戶政事務所，完成人生大事的最後一步。

職籃啦啦隊成員甜心（谷恬欣）10日中午在限時動態曬出影片，只見畫面背景在戶政事務所，陳晨威身穿卡其色正式套裝，內搭一件花紋襯衫，啾啾則放下一頭長捲髮，穿著胸前V字設計的全白禮服，兩人手上還拿著粉白色花束，臉上難掩幸福又緊張的表情。

廣告 廣告

另外，甜心不只配文寫下「陳先生陳太太恭喜」，還曝光另一名見證人的身分，就是陳晨威的隊友、樂天桃猿中外野手林政華，4個人更在戶政事務所合影，一同分享結婚的喜悅。

據了解，陳晨威自休賽季後，就積極展開求婚計畫，儘管兩人早有結婚的想法，他仍希望親耳聽見啾啾講出那句關鍵字。不過，他的求婚詞也不馬虎，甜蜜告白：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你，遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們」，最終在眾多朋友中完成這重要的一刻，更如願讓啾啾親口說出「我願意」。至於完成登記的消息，陳晨威、啾啾皆尚未發聲，勢必再引來大批親友粉絲祝福。

更多中時新聞網報導

觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型

70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅

許瑋甯染流感 只敢讓兒腳貼臉