陳晨威、啾啾結婚了！現身戶政事務所 甜曬身分證配偶欄

中信兄弟啦啦隊成員Julia（啾啾）近日答應樂天桃猿外野手陳晨威的求婚，10日2人至戶政事務所辦理結婚登記，曬出了身分證配偶欄是對方名字的合照，正式結為夫妻。

陳晨威與啾啾10日登記結婚。（圖／陳晨威、Julia提供）

陳晨威與啾啾至戶政事務所辦理結婚登記手續。（圖／陳晨威、Julia提供）

陳晨威與啾啾曬出身分證配偶欄。（圖／陳晨威、Julia提供）

陳晨威與啾啾10日正式登記結婚，男方身穿卡其色西裝，女方則穿著白色禮服與頭紗，包括女方經紀人乖姐、林政華、朱珮慈、甜心（谷恬欣）、富邦應援團團長陳碧珠（Juicy）等好友皆到場祝賀，場面相當熱鬧。

Juicy 10日發文。（圖／翻攝自Juicy Threads）

而笑稱自己是「陳晨威官方眷屬」的Juicy也在Threads分享參與2人登記結婚的畫面，開玩笑表示：「搶婚成功？頭紗是我的了！不好意思喔，就是你們看到這樣！謝謝姐妹。」

