陳景林染織創作展 藍染鉅作「台灣母親河」吸睛 (圖)

特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」13日起在台北當代工藝設計分館開展，展區最大亮點是曾於「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」展出的藍染鉅作「台灣母親河」。

中央社記者王寶兒攝 114年12月13日

陳景林染織創作展 藍染鉅作「台灣母親河」吸睛 特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」13日起在 台北當代工藝設計分館開展，展區最大亮點是曾於 「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」展出的藍 染鉅作「台灣母親河」。 中央社記者王寶兒攝 114年12月13日
陳景林染織創作展 藍染鉅作「台灣母親河」吸睛 特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」13日起在 台北當代工藝設計分館開展，展區最大亮點是曾於 「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」展出的藍 染鉅作「台灣母親河」。 中央社記者王寶兒攝 114年12月13日

