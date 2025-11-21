陳智菡判賠林智堅30萬！嗆「經合理查證」 邱臣遠打臉：馬偕兒童醫院沒有違法

▲ (圖/翻攝自 新竹市議會YT)

新竹市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨立法院黨團主任陳智菡因稱新竹馬偕兒童醫院容積率涉圖利，遭台北地方法院判賠新竹市前市長林智堅30萬元，陳智菡則表示將依法上訴捍衛自身清白。而民進黨新竹市議員劉崇顯今(21)日在新竹市議會質詢代理市長邱臣遠，新竹馬偕兒童醫院容積率提高有沒有違法？邱臣遠說，市府公務員都依法行政，沒有違法。

陳智菡去年9月在柯文哲京華城案偵辦期間，PO文指林智堅在任內調高新竹馬偕兒童醫院容積率，從250%大幅增加至450％，比京華城560%到672%比例還高，卻沒有被查辦。更稱林智堅曾在餐會中承諾，有辦法讓容積率從250%上升至450%。林智堅則表示，陳智菡言論不實，處理新竹馬偕兒童醫院容積率調整過程合法合規，並提民事訴訟求償200萬元。

台北地院昨日判決出爐，陳智菡須賠償林智堅30萬元，可上訴。對此，陳智菡回應，她的發言內容攸關公共利益，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。陳智菡強調，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

新竹市府今日進行市議會總質詢，議員劉崇顯問邱臣遠，新竹馬偕兒童醫院案到底有沒有違法？市府是否公開澄清？邱臣遠回應，市府肯定馬偕兒童醫院的貢獻，而馬偕兒童醫院籌建過程，公務人員都依規辦理法定程序。劉崇顯再問「有沒有違法？」邱臣遠說「都依照程序，沒有違法。」

劉崇顯強調，市府的同仁跟馬偕醫院所有涉入本案的人都沒有違法，這也是邱臣遠親口說的，但馬偕兒醫院卻要被捲入民眾黨的政治攻防、被抹黑，劉崇顯要求市府應該發聲明澄清新竹馬偕兒童醫院沒有違法圖利，邱臣遠說，市府對馬偕兒童醫院的貢獻相當肯定，如果有需要澄清市府會說明。

