陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包

政治中心／黃依婷報導

台北地院判決陳智菡敗訴，判賠林智堅30萬元。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。

黃帝穎發文，台北地院判決陳智菡敗訴，判賠林智堅30萬元，陳智菡回應「為司法致哀」自稱已合理查證，但卻掩飾陳智菡不實陳述部分，可見陳智菡敗訴後毫無悔意，其實該為民眾黨法盲致哀。

廣告 廣告

黃帝穎指出，陳智菡敗訴關鍵，在不實指控「林智堅曾經在一個餐會當中…他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾。而當時有一個支線開副本的訴訟，大家可以去看判決書，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣承諾，這是經過法院認證的」，不過事實是，判決書根本沒有認證林智堅承諾容積率，陳智菡不實指控，被當庭抓包。

黃帝穎表示，三大司法公文書打臉陳智菡，首先陳智菡所稱的法院判決書，其實是台北地院裁定書，台北地院完全沒有認證林智堅承諾容積率，且新竹地方檢察署偵查新竹馬偕兒童醫院容積案「查無具體違法情事，業已結案並發函告知檢舉人本案調查結果及簽結理由，相關函文及送達回證均存卷備查」。

黃帝穎提到，最高行政法院111年度上字第372號判決認定新竹市政府之新竹馬偕兒童醫院容積案「經核於法並無違誤」；陳智菡的不實指控被台北地院、最高行政法院及新竹地檢署三大司法公文打臉，陳智菡被判敗訴理所當然，民眾黨應加強法治教育。

更多三立新聞網報導

爆料大翻車？控林智堅圖利醫院容積率敗訴 陳智菡回應了：為司法致哀

陳智菡敗訴！控林智堅圖利醫院容積率 法院判應賠償30萬

藍白主席明會談！陳智菡曝「柯文哲交代黃國昌2件事」：時間掌握很重要

鄭黃會明日登場！藍白派「4大咖」場勘 李乾龍：哪區域藍白合都是後話

