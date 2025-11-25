陳智菡定調新竹市推自己人 何志勇：讓人想起2024藍白破局教訓

有意參選新竹市長的何志勇（圖左）拜會立法院前院長王金平爭取支持。 圖：何志勇/提供

[Newtalk新聞] 立法院民眾黨團主任陳智菡昨接受資深媒體人黃光芹專訪期間，談及2026年新竹市長選舉，陳智菡表明，民眾黨在新竹市會推「自己人」。對此，已表態爭取新竹市長提名的國民黨前發言人何志勇今（25日）表示，陳智菡否認藍白跨縣市整合的可能性，這樣的說法，不僅忽視地方民意，也讓人重新想起2024總統大選前，因君悅會談破局而錯失政黨輪替的教訓。

陳智菡昨受訪表示，2026年的新竹市長選舉，要看12月16日新竹市長高虹安的二審官司狀況，若沒問題，基本上高虹安當然會爭取連任，「新竹市基本上我們就是會推自己人。」外界認為要談藍白合的區域在新北市、宜蘭縣、嘉義市及新竹市，但這是「外界認為」，事實上，兩黨都沒有說要談這四區。

何志勇則表示，民進黨已在中央連續執政10年，總統賴清德上任後更發動史無前例、違背民主精神的大罷免，台灣社會之所以走到這個分裂的地步，關鍵就在於在野不團結，若當年能成功整合，賴清德不會以四成得票當選，也就不會有今年這場「大罷免」荒謬劇；新竹市民要的，是最大公約數。

何志勇表示，今年初的民調顯示，新竹市有51％市民沒有政黨偏好，多數新竹市民對藍綠惡鬥無感，卻對「有溫度的公共政策」充滿期待，這也是他持續舉辦《風城未來事》城市沙龍的原因，讓專家、民代、市民坐下來，好好談公共政策，談新竹的痛點與願景。他深知，新竹市民真正期待的，是務實的解方、具體的藍圖，而不是政黨算計。

何志勇提出，他決定投入 2026 新竹市長選舉之際，就主張讓新竹成為「藍白合的示範區」，以二階段初選為基礎，透過藍白整合形成良性競爭，讓市民用選票選出真正最強、最適任的市長人選。

何志勇表示，昨天他拜會立法院前院長王金平，王也認同他提出的方向，藍白應透過二階段初選合作，讓民意決定勝負，找出新竹市的最大公約數候選人。

何志勇喊話，新竹不需要政治對立，需要的是務實治理與城市願景，民主政治不是「誰說了算」，也不是「誰讓誰」，而是透過充分討論、理性辯論，贏得選民信任，讓民意決定未來。因此，他要呼籲陳智菡，不要因個人利益或政治計算，關上在野合作的大門。

