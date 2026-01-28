陳智菡才批海馬士82套沒必要 網揪民眾黨自提版本也要買：作秀還自打臉！

陳智菡批海馬士82套沒必要， 網友揪民眾黨自提版本也要買82套，狠嗆作秀還自打臉！ 圖：取自「夜柯魔悍將」粉專

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，同行的民眾黨團主任陳智菡返台後受訪時表示，1.25兆軍購「美國也是打了一個問號」，還說，海馬士（HIMARS）多管火箭飛彈系統，竟然要買到 82 套，非常驚人，但網友發現，民眾黨自提軍購特別條例，海馬士也要買82套，嘲諷是「海馬士」跟「愛馬仕」分不清？作秀還自打臉。

黃國昌等人26日召開記者會，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。

廣告 廣告

粉專「夜柯魔悍將」27日發文提及，陳智菡14日接受專訪時才說，「海馬士火箭系統，竟然要買到 82 套！82 套這是一個非常驚人的數字」，結果「憨包小偷黃國昌」民眾黨自提版本，海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS）也要買82套，預算上限為1276億元。

對此，網友紛紛留言狠酸「先不管幾套，她是有專業能力可以判斷需要幾套嗎？」、「憨昌竟然數量跟行政院版一模一樣啦，表示有盜機密」、「一看就是知道想邀功抄襲偷來的，不要連抄都還出錯」、「該不會海馬士跟愛馬仕分不清楚」、「紫雲先生複製貼上的」、「捷運紅線、塞車紅線能分辨出來，再來談軍事好嗎」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普殺雞儆猴！對韓祭25%關稅！作家：韓國是雞！猴就交給藍白決定了

劉書彬批軍購遭打臉！他再轟：語無倫次！你掰數據說謊 關賴清德什麼事？