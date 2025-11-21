陳智菡敗訴判賠30萬！醫看傻「連兒童醫院都敢抹黑」：不就下次還敢？

政治中心／黃依婷報導

民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年控訴，新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院審結，判決陳智菡敗訴。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也看傻直呼「連兒童醫院都敢抹黑」。

杜承哲轉發陳智菡敗訴的新聞，並感嘆「連兒童醫院都敢抹黑，才罰30萬喔？那不就下次還敢？」，貼文曝光，引來網友留言，「造謠成本低啊……所以造謠無限循環」、「一個半月的薪水而已，造謠抹黑的成本實在太低了」、「2個月就賺回來了」、「抹黑成本真的很低」。

面對判決結果，陳智菡也表示，立論基礎是在強調「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席？質疑司法嚴重雙標。」

陳智菡認為自己不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

