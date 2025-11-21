陳智菡敗訴！吳靜怡：法院認證造謠仔！侯漢廷懂得道歉，陳卻繼續點火

陳智菡敗訴判賠林智堅30萬，陳智菡「為司法致哀」，吳靜怡痛批，法院認證造謠仔，侯漢廷懂得道歉，陳智菡卻繼續點火？ 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立法院黨團主任陳智菡指控新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院容積率，從250%暴增到450%，比京華城還還誇張，林智堅提告求償200萬元，台北地方法院20日判陳智菡須賠償30萬元、可上訴。陳智菡則回應，判決完全悖離常理，「為司法致哀」。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日痛批，法院認證造謠仔，新黨台北市議員侯漢廷懂得道歉，陳智菡卻繼續點火？

「造謠仔成為藍白新產物」吳靜怡發文提及，同樣法院認證造謠，為什麼藍營侯漢廷至少表面上公開向前經濟部長郭智輝道歉，想要止血，而白營一貫上行下效，陳智菡遭法院判賠後仍堅稱自己「沒有說錯」？還繼續批評司法、宣布上訴，甚至發文「為司法致哀」持續反攻，永不認錯。

她認為，上訴本身就是一種「政治策略」，對陳智菡而言，道歉比造謠更危險，鄉民笑稱坐領高薪的「陳二十」，搖身變成法院認證的「陳三十」！只要進入二審、三審，陳智菡就能稱「我不是造謠，案件還在審」甚至還能偽裝自己成為政治受害者，民眾黨所有涉嫌犯罪者，都如此標配。

吳靜怡指出，陳智菡背後一定有高人指點，否則怎麼知道過去法院所提的刑事裁定內容？就如同侯漢廷、國民黨立委王鴻薇，哪裡來的人力去跟監郭智輝、總統府秘書長潘孟安呢？偏偏他們3個人，一個疑似撿了人家邊角料、一個還付錢買、一個是整天幫自己黨主席護航，正好都跟民眾黨主席黃國昌有關。

「侯漢廷、王鴻薇、陳智菡是不是都是一種造謠仔？」，吳靜怡直言，「養狗仔、真造謠」狗仔案只是揭開其中一角，藍白黃造謠產業鏈不知道運作多久了，利用未經查證的資訊製造爆點，再靠政治情緒將其擴散成重要輿論，「簡直臭不可聞！」

