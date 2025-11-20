陳智菡敗訴！控林智堅圖利醫院容積率 法院判應賠償30萬

記者楊佩琪／台北報導

▲台北地院判決陳智菡應賠償林智堅30萬元。（圖/資料畫面）

民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」。不滿陳智菡的指控，林智堅提告並求償200萬元。台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴，應賠償林智堅30萬元。可上訴。

新竹市立馬偕兒童醫院於2020年間動工，2022年9月間正式營運。2024年間，民眾黨前黨主席柯文哲深陷京華城弊案，陳智菡透過臉書發文，直指林智堅曾表示「有辦法讓(馬偕兒童醫院)容積率從250%升到450％」等語。當時民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋曾告發，卻「整整1年沒有人查」。

不過新竹地檢署曾發聲明強調，全案已簽結，並有發函通知檢舉人包括調查結果及簽結理由，查無具體違法事證，相關函文及送達回證均存卷備查，調查完畢也一併函知當時的告發人調查結果。

林智堅認為，陳智菡根本是為轉移大眾對柯文哲及京華城案的注意，因此對陳智菡提告，並求償200萬元。台北地方法院審理後認為，陳智菡不僅發文，且透過媒體傳送，使廣大群眾知悉，致使林智堅承受精神上痛苦，求償有理，判決陳智菡應賠償30萬元。全案可上訴。

