陳智菡發文挺馬德慘遭打臉…急改口「問一下都不行？」…四叉貓指藍營沒上車是因「事實明確」：白營就算翻船也不刪文

中天記者「馬德」本名林宸佑日前被查出提供現役軍人數千至數萬不等資金換取軍事情報，再轉交中方，橋頭檢調遂帶隊搜索住處並將人帶回，後被依涉違國安法、貪汙治罪條例等罪，遭羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡第一時間發文力挺，不料被大量抨擊後急改口「台灣人都不能發問了是嗎？」對此，政治網紅「四叉貓」劉宇今（19日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，藍營一開始也幫忙發聲，但後來刪文就是因為檢調新聞稿寫得很明確，但白營就算翻船也不刪文。

四叉貓提到，陳智菡第一時間就發文稱「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」他說，民眾黨反應比國民黨激烈是因為陳智菡與許甫都是媒體出身，許甫也是中天記者，跟馬德的關係、互動不錯。



四叉貓說，陳智菡發文被貼上檢調新聞稿打臉後，她還是不認輸再發文稱「現在台灣人都不能發問了，是嗎？」



談到國民黨對此事的反應，四叉貓說，白營就算翻船也不刪文，但藍營的翻船就會刪文，比如羅智強第一時間稱中天被搜索，後來刪文再幫中天切割他們不知情，另外一個是國民黨臉書粉絲團，在發完聲挺文沒多久即刪除。



四叉貓指出，藍營發現其實檢調新聞稿寫得很明確，馬德是因何種原因涉犯國安法、貪汙治罪條例等罪，之後也爆出馬德是用個人帳戶匯款，畢竟國民黨有人脈，自己也會去打聽，如果認為是抹黑一定第一時間操作。

