即時中心／張英傑報導

臺灣橋頭地方檢察署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊，民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書貼文聲援林宸佑，不過，政治工作者周軒發文嘲笑陳智菡，「這麼急著跳出來？」；民進黨立委王定宇，也在臉書發文暗酸，「聽說有個民眾黨的立即聲援涉犯國安法和貪污治罪條例的犯嫌，不知道是否代表民眾黨的立場，希望這次不會像捷運和塞車分不清那樣翻車。」

廣告 廣告

針對林宸佑遭到羈押，陳智菡在臉書貼文質疑並聲援林宸佑，不過，政治工作者周軒發文嘲笑陳智菡，「這麼急著跳出來？」；民進黨立委王定宇，也在臉書發文暗酸，「聽說有個民眾黨的立即聲援涉犯國安法和貪污治罪條例的犯嫌，不知道是否代表民眾黨的立場，希望這次不會像捷運和塞車分不清那樣翻車。」

原文出處：快新聞／陳智菡發文聲援馬德 王定宇暗酸別翻車

更多民視新聞報導

最新／疑涉助中國在台發展組織 《中天》主播「馬德」林宸佑遭押詳細案情曝光了

「馬德」遭羈押是政治迫害？八炯發文「12字」打臉

林宸佑等6人被收押！四叉貓突曬照「私下同框她」掀議

